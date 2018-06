J-Ax e la fine del sodalizio con Fedez. «Tra i motivi, la questione cannabis...», l'indiscrezione su Chi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il concerto sold out di San Siro, si sarebbe concluso il sodalizio musicale tra. Già il titolo scelto per lo showavrebbe fatto presagire l'epilogo. Ma finora non sarebbe stato chiaro il motivo di questa decisione. È ila lanciare un'indiscrezione.Secondo il giornale diretto da, dietro laci sarebbe una decisione di J-Ax non condivisa da Fedez. Ecco quanto riportato dal settimanale: «Di finale si è trattato perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio. Uno dei motivi della rottura, rivela Chi, la scelta di J-Ax di diventare testimonial dellache ha chiamato Maria Salvador. Perché sembra infatti che Fedez non abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa».Non è tutto. Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, posta sul suo profilo Instagram l'anticipazione e aggiunge: «Una rotturache, secondo le mie ricerche e secondo me, uno dei due non avrebbe mai desiderato, pensato o immaginato. Parlo di». Insomma, amicizia incrinata? Staremo a vedere.