Fedez, incidente in montagna con Chiara Ferragni: «Mi sono aperto la faccia». Ecco cosa è successo

Altre brutte notizie per Fedez. Se il brindisi di Capodanno era stato con mascherina e Covid in casa, il giorno dopo la Befana parte con il botto. Liberi da quarantene e isolamenti i Ferragnez tornano felici (più Chiara Ferragni che il marito) a fare feste e vacanze. Erano volati in Svizzera tra amici e parenti per passare qualche giorno in montagna. Purtroppo però a poche ore dall'arrivo Fedez è caduto dallo slittino (complice una spinta degli amici) e si è fatto male. «Non userò mai pià lo slittino per bambini». Poi una foto in cui il cantante mostra il mento con una profonda ferita. «Mi sono aperto la faccia».

Fedez, l'incidente in Svizzera

Appare così su Instagram il cantante di Sapore che di fronte allo specchio del bagno racconta l'accaduto. Probabilmente voleva divertirsi semplicemente con lo slittino dei bambini, peccato che il 32enne abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato a terra. La moglie preoccupata per il marito gli chiede di medcarsi, ma Fedez che ormai si è negativizzato ha trovato il lato positivo in ogni e cosa: «Amore sono un macho non ne ho bisogno» e con movenza da gorilla se la ride.