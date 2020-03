Fedez chiama Emma risponde. Alle 18 concerto della Marrone sul balcone dei Ferragnez. L'emergenza coronavirus e l'importantza di stare a casa sta riempiendo i social di eventi da parte di grandi artisti, come ad esempio Tiziano Ferro e Laura Pausini. Fedez dal suo balcone milanese intrattiene con dj set il suo vicinato e oggi alle 18 avrà come ospite Emma Marrone.

«Emmina canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare AMAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH COME LA TERRA LA PIOGGIA L’ESTATEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!». Fedez lancia su Twitter un appello alla sua amica e collega Emma Marrone per invitarla a tenere un suo concerto dal balcone di casa Ferragnez e la Marrone non ha esitato un attimo ripondendo un entusiastico «Vaaaaaaa bene».

Prima di partire con le critiche è importane sottolineare che il collegamento che avvera alle ore 18 sarà ovviamente via social. Emma Marrone si connetterà via social con Fedez che provvederà grazie al suo impianto audio a divulgare la musica. La scaletta è pronta: Luci Blu, il nuovo singolo di Emma, Amami, l'immancabile Inno di Mameli e qualche pezzo a sorpesa. Appuntamento quindi su Instagram per l'emergenza coronavirus e per rendere lo stare a casa un momento di condivisione e divertimento almeno per un po'.



Emmina @MarroneEmma canti in diretta dal nostro balconcino? Ho voglia di gridare AMAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH COME LA TERRA LA PIOGGIA L’ESTATEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! — Fedez (@Fedez) March 17, 2020

