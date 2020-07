Febbre da passerella, The Lesionati ironizzano sulla vanità dei salentini - VIDEO

Ultimo aggiornamento: 15:25

Non solo ammirazione, non solo polemiche e critiche nel flusso bulimico della rete, ma anche un po' di sano umorismo fatto in casa sull'evento dell'anno per Lecce , la sfilata di Dior che si terrà stasera in piazza Duomo e che per 22 minuti proietterà il Salento e le sue peculiarità immediatamente riconoscibili in tutto il mondo.Ed ecco allora, immancabile, il video di The Lesionati. Il gruppo satirico leccese torna a scherzare sull'argomento "caldo" del momento cogliendo lo spirito popolare del territorio, scavando in maniera non troppo velata nelle nostre piccole vanità. Tutto da vedere.