Vacanza a Fasano per il rapper Sfera Ebbasta

Finita la quarantena e qualsiasi divieto di spostamento ecco che fanno capolino a Fasano i primi vip. Ieri non è certo passata inosservata la presenza del noto rapper Sfera Ebbasta, ospite di una struttura del Fasanese come mostrano le numerose storie postate dallo stesso cantante su Instagram. E ieri mattina l’artista, a bordo della sua Lamborghini Huracan cabrio color aragosta, si è recato a Savelletri. Riconosciuto soprattutto dai giovanissimi, Sfera non si è sottratto alla firma di autografi e foto ricordo. Molto attivo sui social ha postato storie in cui lo si vede sfrecciare in auto sulla litoranea e filmare alcuni amici mentre fanno il bagno nella piscina del resort in cui ci sono anche aragoste vive.



Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album Xdvr, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia. Successo replicato con le pubblicazioni discografiche successive. Nel dicembre del 2018 il suo nome si è legato a una delle maggiori tragedie degli ultimi anni: il rapper avrebbe dovuto tenere un dj-set nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, quando nel locale si verificò un incidente che causò la morte di sei persone e numerosi feriti. Sfera è’ stato anche giudice della trasmissione televisiva “X Factor” e di recente ha aperto un ristorante nel centro di Milano in società con il calciatore della Spal Andrea Petagna.



Sfera Ebbasta apre in un certo senso la nuova stagione vip sul territorio fasanese anche se qualche giorno fa ha pranzato e cenato in alcuni locali della zona anche il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi che ha trascorso qui alcuni giorni di vacanza con la compagna prima di riprendere il campionato.