Un fan si sente male: Emma ferma il concerto per far passare l'ambulanza

La Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia era gremita di fan plaudenti per la tappa del tour “Una. Nessuna. Centomila”. Uno di loro ha avvertito un malore, poi rivelatosi non grave, fortunatamente. Ma l'ambulanza arrivata sul posto per soccorrerlo faceva fatica ad avanzare fra la folla e così Emma Marrone, dal palco, non ha esitato un attimo. «Ragazzi, aiutiamo la sicurezza. Mi fermo perché nel rumore non si capisce nulla».

L'ambulanza è così riuscita ad arrivare nel punto dove si trovava il fan e a prestargli le cure del caso. Mentre il pubblico della Rcf Arena ha apprezzato il gesto e applaudito la sua beniamina, Emma, che ha ripreso a cantare dicendo: «Ora la rifaccio meglio».