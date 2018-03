Le foto dopo il malore: passeggiata con la moglie Carlotta Mantovan. "Sono inseparabili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in ripresa dopo il. Anche se il pericolo sembra scampato, il conduttore colpito lo scorso ottobre da un'ischemia mentre registrava una puntata de "L'Eredità", continua a lottare per recuperare del tutto."Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia", ha dettoche dopo ilè stato costretto ad allontanarsi dalla tv per oltre un mese e mezzo."Quando avrò finito - dice a 'Gente' in edicola da sabato 17 marzo -, e speriamo finisca bene, potrò raccontare. Anzi, vorrò raccontare che la ricerca medica mi sta dando una chance in più". "Tra un mese, o forse un po' di più, saprò come vanno le cure. I medici ogni tanto mi danno buone notizie. Ma dosano bene le parole".