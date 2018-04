Fabrizio Frizzi, ricomincia l'Eredità. L'emozione di Carlo Conti: "Vorrei essere da qualsiasi altra parte in questo momento"

Morto Frizzi, il messaggio commovente di Antonella Clerici su Instagram: "Grazie amico mio per tutto"

Fabrizio Frizzi, stasera torna l'Eredità: a condurre l'amico Carlo Conti

"Queste sono le chiavi che per scherzo io e Fabrizio ci siamo scambiati tante volte. Oggi le riprendo forzatamente. Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo in questo momento, ma non qui. Dico soltanto un grazie a questo studio che in questi mesi ha supportato Fabrizio. Dalle dottoresse, alle maestranze al pubblico". Sono le parole commoventi con le qualiha ripreso la conduzione dell', dopo la morte diper un'emorragia cerebrale.Conti ha il viso provato, gli occhi lucidi, ma trattiene le lacrime e con poche parole intense ricorda l'amico scomparso.Lo studio saluta Fabrizio con un lungo applauso. Ma lo spettacolo, come ricorda il conduttore, deve continuare. L'Eredità ricomincia,