La lite traha infiammato i social, ma non gli ascolti. Fuori dal programma, Corona, ha continuato ala Blasi c, ma ha fatto male i suoi calcoli. Infatti, il profilodi Ilary Blasi è cresciuto di 70mila follower in poche ore. Il Grande Fratello Vip 2018 si ferma a 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share. Vince la fiction di Rai 1 "L’Allieva 2" con 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4% nel secondo.In diretta la Blasi si è presa unasull'ex re dei paparazzi: «Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa. Tu giochi con i sentimenti, come hai fatto con Silvia. L'hai offesa e umiliata. l caciottaro sei tu. Ti devi prendere la responsabilità di quello che fai. Qui sono io la padrona di casa e decido io quando far finire il tuo show. E quello che sei l’ha capito tutta Italia. Ora chiudetemi il collegamento. Ciao Fabrizio. Buona vita».Corona non riesce a replicare e sfoga tutta la sua rabbia sul suo profilo instagram. Prima le minacce: «Da una ragazzina che sta lì solo perchè ha sposato un ex calciatore che non sa dire una parola in italiano non mi faccio dare lezioni. Visto che tu mi hai abbassato il microfono io ora dirò la verità come deve essere detta - poi la minaccia - preparati perchè ora scateno l'inferno».a i video sulle stores di Instagram si moltiplicano. Prima si calma poi parte nuovamente all'attacco: «Nel mondo dell'opinione pubblica cara Ilary non comandi tu, comanda l'opinione pubblica. Vi invito a defolloware Ilary Blasi e il suo profilo sociale oggi ne ha 535 mila domani deve scendere a 400 mila. Defollowatela! Una professionista come Barbara D'Urso non mi avrebbe mai abbassato il microfono. Buona vita caciottara!».Peccato però che la sua richiesta ha avuto l'effetto contrario, il profilo Instagram è aumentato arrivando a 603mila follower.