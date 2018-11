Corona urla alla Blasi: «Ricordati cosa facevi a 16 anni», ecco l'audio che non avete sentito al GfVip

Sul web il pubblico social attacca duramente Fabrizio: «E lui si ricorda cosa faceva con Lele Mora?».

Poi la vicenda era proseguita con un dietrofront della Argento che aveva risposto alla madre, sempre via social: «Mamma, lo so che sei preoccupata, ma non c'è niente da temere». Ritornando poi sull’argomento ieri sera, ospite di Chiambretti su Rete4 a #CR4 – La Repubblica delle donne: «Io le ho risposto privatamente- e lei ha pubblicato il mio messaggio. Vorrei stendere un velo pietoso perché credo che i panni, come si dice, dovrebbero essere lavati in casa propria». Forse dovrebbe consigliarlo anche al suo Fabrizio. Sul web il pubblico social attacca duramente Fabrizio: «E lui si ricorda cosa faceva con Lele Mora?».Corona viene accusato di avere «la memoria corta» dopo le parole dell'ex agente dei vip che qualche giorno fa ha rivelato: «Con Fabrizio ci fu sesso».Molti lo accusano di scarsa coerenza anche per l'atteggiamento che ebbe con Totti. Dopo averlo definito il campione giallorosso, monumento del calcio italiano, «uno che sa tirare due calci al pallone», aveva dedicato all'ex capitano della Roma un post in cui addirittura lo omaggiava. «E ora - scrivono sui social - accusa la Blasi proprio lui che per la sua condotta di certo non può essere un esempio? Almeno stesse zitto».Intanto sembra proseguire la storia tra Fabrizio e Asia Argento, protagonista anche lei di un accesso scontro (Dio li fa e poi li accoppia) con la mamma che ha pubblicato su twitter gli insulti pesanti che le sono stati rivolti dalla figlia. Daria Nicolodi riferendosi alla relazione con Corona aveva scritto su twitter: «Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano... un po’ inguaiati e un po’ inguaianti».Pubblicando poi i commenti poco edificanti che le aveva mandato Asia in privato: «Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fott... tr....».Poi la vicenda era proseguita con un dietrofront della Argento che aveva risposto alla madre, sempre via social: «Mamma, lo so che sei preoccupata, ma non c'è niente da temere». Ritornando poi sull’argomento ieri sera, ospite di Chiambretti su Rete4 a #CR4 – La Repubblica delle donne: «Io le ho risposto privatamente- e lei ha pubblicato il mio messaggio. Vorrei stendere un velo pietoso perché credo che i panni, come si dice, dovrebbero essere lavati in casa propria». Forse dovrebbe consigliarlo anche al suo Fabrizio.

Fabrizio Corona nuovamente all'attacco. Per promuovere la sua intervista a Verissimo sabato prossimo l'ex re dei paparazzi, dopo il fidanzamento (tattico?) con Asia Argento, pubblica su Instagram l'audio censurato al GfVip quando fu protagonista di un accesso scontro con Ilary Blasi.Nel video si sente chiaramente Corona dire alla moglie di Totti: «Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri».Una parte di queste frasi non si sentirono allora in diretta, un po' per le urla di Corona e della Blasi che si sovrapponevano, un po' perché l'audio di Fabrizio era più basso e dopo qualche minuto a Corona fu chiuso il microfono. «Mai,Mai,Mai...sopporterò nessuna censura!!!Sempre dirò e urlerò quello che penso!!», scrive Corona sul suo profilo. Come la prenderà Ilary? Stasera in puntata ci sarà un nuovo capitolo della saga?