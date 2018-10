Execrata, la giostra della paura. L'evento in un luogo misterioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dark ride notturno a tema horror in luogo segreto per celebrare la Festa delle Streghe. Torna nel Salento “Exsecrata”, la giostra della paura firmata dai Ragazzi di Via Malinconico con Poieofolà Costruzioni Teatrali. Dove si terrà è un mistero, poiché la location resterà segreta fino a poco prima dell’evento (si tratta comunque di un luogo compreso tra Gallipoli e i comuni limitrofi). Quando si terrà, invece, si può dire: dalle 22 del 31 ottobre alle 2 del 1° novembre.“Exsecrata” è la nuova sfida agli impavidi della storica associazione salentina. Si tratta della quarta edizione di “Into the wood”, format dal sapore decisamente macabro e orrido che, questa volta, concepisce una “dark ride” a tema horror, una passeggiata totalmente al buio tra “anime” dannate e colpi di scena.«Succede. E’ il decorso della vita - spiegano gli organizzatori - il corpo muore. Si consuma, si logora, si accartoccia secco nelle sue stesse fibre. Si lamenta del tempo, del rumore. Soffre. Si abbandona lento al sopraggiungere del dolore. E’ naturale. Succede, a volte, che la morte irrompe violenta, improvvisa, senza aspettare, senza rispetto. Troppo presto. In silenzio. Il corpo si rompe e trascina con sé i mille pezzi. Altre volte la morte è vivida e perversa, ha un cuore che batte e mani fredde e nodose. Ti fissa, ti desidera, ti alza la gonna, si abbassa i pantaloni, ti spoglia e ti stupra nel ventre. L’anima poi, ne prova vergogna, percuote la carne fino a chiedere pietà. Dilania dentro l’assillo dei colpi e la memoria dei mali. Suicidio. Chiede vendetta. Perdono. Maledice il carnefice, tutto il genere umano. In ogni caso, la vita continua per chi resta. In ogni caso, resta il ricordo. O forse no. A volte, non vanno realmente via. A volte, non vogliono farlo».L’accesso al percorso sarà garantito solo a piccoli gruppi, sempre scortati da una guida. Sarà un circuito a tempo, durante il quale gli ospiti saranno “molestati” da nefaste apparizioni e terribili metamorfosi artistiche, tra suoni sinistri e istallazioni sorprendenti. Obiettivo del team di artisti sarà suscitare sgomento e terrore.Lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni ed è sconsigliato ad un pubblico facilmente impressionabile e a donne in stato interessante. Ticket 8 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al numero di segreteria 329/6373342 o sul sito www.ragazzidiviamalinconico.it (dove si trova anche il regolamento d’accesso al percorso, consentito solo previa dichiarazione liberatoria di responsabilità).«Halloween è una festa, e noi festeggiamo ma a modo nostro - dice il presidente dell’associazione Ragazzi di Via Malinconico, Alberto Greco - accompagneremo i più spavaldi sulla nostra giostra della paura, dalla quale scenderanno certamente illesi ma profondamente scossi, tanto da credere che l’inferno sia un’alternativa decisamente più tranquilla in cui soggiornare».