Puglia, De Gregori, Sergio Caputo e Diodato. Ecco cosa fare domenica 8 agosto

Una domenica con la colonnina di mercurio che segna quasi 40 gradi in Puglia. Ma dopo una giornata al mare una serata di buona musica è d'obbligo. C'è chi - domenica 8 agosto - potrà cantare le più belle canzoni di Francesco De Gregori, ospite a Lecce per l'Oversound Music Festival, oppure cantare a squarciagola le più belle hit di Sergio Caputo (per i più fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto). Ma c'è anche chi potrà farsi pizzicare dalla Taranta o ammirare l'eleganza dei ballerini del Balletto del Sud. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Ecco cosa fare domenica 8 agosto nel Salento.

Oversound Music Festival a Lecce

Domenica 8 agosto in Piazza Libertini a Lecce si esibirà Francesco De Gregori noto cantautore romano, in attività dalla fine degli anni ’60, considerato oggi uno tra gli artisti più apprezzati della musica italiana, che sta girando l’Italia con il tour “De Gregori and band live the greatest hits”, proponendo alcuni dei suoi più grandi successi. La sua performance coinciderà con il primo appuntamento nel capoluogo salentino dell’Oversound Music Festival. Oversound Music Festival – Piazza Libertini – Lecce.

Infoline: 3297761511. Inizio concerto: 21.00

Mister Sergio Caputo a Corigliano

Domenica 8 agosto all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto appuntamento da non perdere per agli amanti della musica d'autore. Alle 21 (POSTI ESAURITI) e alle 23 (Info e prevendite lumbroia@massimodonno.it - 3381200398) il cantautore e chitarrista Sergio Caputo si esibirà in "Solo unplugged".

Diodato al Locus di Locorotondo

Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, già pluripremiato nella musica e nel cinema, il cantautore tarantino Antonio Diodato torna live per il secondo anno consecutivo con una serie di concerti che stanno attraversando l’Italia e che stasera faranno tappa a Locorotondo, nel Parco Archeologico di Egnatia, per la XVII edizione del Locus Festival. Ad aprire la serata e a “riscaldare” il pubblico prima del concerto di Diodato, sarà la splendida voce di uno dei componenti della sua “band”, Greta Zuccoli. Scoperta da Damien Rice e reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano “Ogni cosa sa di te” nella sezione “nuove proposte”, Greta presenterà la sua musica al confine tra il trip hop, il brit-folk e la melodia italiana.

Notte della Taranta a Sogliano Cavour

Il festival itinerante “La Notte della Taranta” l’8 agosto fa tappa a Sogliano Cavour, in Piazza Falcone e Borsellino. Ad aprire la serata alle 21 i Briganti di Terra d’Otranto, la loro musica nasce nel solco della tradizione salentina della quale reinterpretano i brani musicali affiancandoli a composizioni originali. A seguire, alle 22:00 in scena Officina Zoè. La danza e la trance sono al centro del progetto artistico della Officina Zoè.

L’accesso del pubblico alle serate del Festival itinerante avverrà nel rispetto assoluto delle norme antiCovid. Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green pass o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. In tutte le piazze saranno allestiti i posti a sedere, distanziati di almeno un metro, a quali si potrà accedere sino al loro esaurimento. La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. La Fondazione ha dato incarico alla società Human Goals di espletare questo servizio e quindi, ad ogni punto di accesso agli eventi del festival si troveranno degli addetti di HG che provvederanno alla misurazione della temperatura alla verifica del green pass. Nei pressi del varco di accesso verrà allestita una postazione per la somministrazione dei tamponi rapidi finalizzati solo a persone che non sono munite di green pass e vogliono entrare nell’area. Il servizio è a pagamento ed ha il costo di 20 euro.

Sei Festival a Corigliano

Nel Castello Volante di Corigliano d'Otranto con la Fiera del disco prosegue la quindicesima edizione del SEI Festival. Dalle 19 (ingresso gratuito) saranno aperti gli stand dedicati al mondo dei supporti fonografici, espositori del vintage e di oggettistia. Al tramonto la terrazza di "Nuvole - Cibi, storie, culture", officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante, si tingerà dei colori dell’arcobaleno con l'aperitivo rainbow, promosso dall'associazione Lea - Liberamente e Apertamente e ospiterà l'incontro "Siamo Seri-e! La comunitá arcobaleno tra censure e rappresentazione”. Le socie e i soci dell'associazione discuteranno delle censure e delle rimozioni di serie TV LGBTQIA* ad opera di alcuni servizi in streaming in abbonamento. Dalle 22 (ingresso 6 euro incluso un calice di Girofle di Vini Garofano - biglietti nel circuito Dice bit.ly/SEI_ManuFunk), infine, al via la musica con il doppio concerto - che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro) - con Manu Funk, che propone un cantautorato electro/funk con sfumature indie, e Nervi, vincitore della sesta edizione del Premio Buscaglione (Sotto il Cielo di Fred) con i brani di "Un tipo timido", album d’esordio uscito per UMA Records e distribuzione Sony Music. L'ingresso sarà consentito solo ai possessori del Green Pass nel rispetto delle attuali norme anticovid19.

Castrignano dei Greci

Alle ore 21,00, a Castrignano dei Greci sarà presentato un bellissmo documentario Eghineke le donne nella Grecìa Salentina che fa un viaggio nella storia delle donne nella Grecìa Salentina e dai testi di una poetessa, scomparsa più di vent'anni fa, sono nati tre brani inediti trasfromati in musica dal cantore griko Rocco De Santis. Le donne sono raccontate dalle donne, un viaggio intenso e creativo per tutti i partecipanti condotto dal regista martanese Walter Stomeo che ha coordinato il lavoro finale.

Danza nel chiostro dei Teatini

Con l’atteso debutto regionale de “La Luna dei Borboni”, nuova produzione di Fredy Franzutti, prosegue la VI edizione della “Stagione di Danza” del Balletto del Sud, realizzata in collaborazione con il Comune di Lecce e il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento è per domenica 8 agosto 2021 alle ore 21.30 nel Chiostro del Convento dei Teatini, nel centro storico del capoluogo salentino. Inizio spettacoli ore: 21.30

Info e prenotazioni: Balletto del Sud 0832.453556, Castello Carlo V 0832.246517; Prevendita on line: Ciaotickets.com. Costo biglietto posto unico: 20 euro intero, 15 euro ridotto under 25. info@ballettodelsud.it -www.ballettodelsud.it