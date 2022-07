Sagre, feste, musica e tramonti: ecco cosa fare questa sera in Puglia

È tempo di sagre e feste in Puglia, ma anche di concerti e musica dal vivo da ascoltare, magari, ammirando un tramonto. Ecco cosa fare questo sabato sera (15 luglio).

In evidenza

“Valesio e le stelle” è il titolo di un appuntamento imperdibile in programma per questa sera alle 21.30 nell’area archeologica di Valesio, in provincia di Brindisi, dedicato a chi ama guardare le stelle e scoprire la storia e il mito ad esse legate. Il gruppo degli Astrofili del Salento metterà a disposizione diversi telescopi professionali; Proloco Torchiarolo darà la possibilità di stare comodamente seduti o stesi su morbidi tappetini, mentre Wob avrà cura di far degustare ottimo vino.

A pochi chilometri da Torchiarolo, vicino al bosco di Cerano, spuntano i resti dell’antica Valesio, centro messapico e romano, raso al suolo da Guglielmo I nel 1157, area archeologica tra le più importanti nella provincia, seconda solo a Egnazia.

Bari e provincia

Alle ore 21, a Putignano, nel Garden in corso Umberto I n.81, inizia la rassegna "Il tassello mancante". L'inaugurazione sarà ad appannaggio del compositore Fabio Barnaba, ma il grande ospite della serata d'esordio sarà il famoso trombettista Fabrizio Bosso, che andrà in scena con il suo quartetto Quartet WE4. Per info iltassellomancantepu@libero.it.



A Bitonto, invece, prosegue "Luce Music Festival". I grandi ospiti di Masseria Lama Balice, in via Burrone,n.14, saranno Mecna e Coco. Per info contattare il numero 3939639865.



A Molfetta, invece, Veronica Pivetti presenterà il suo ultimo libro "Tequila bang bang. Un giallo messicano", in occasione della kermesse "Conversazione dal Mare" in Corso Umberto n.43.

Brindisi e provincia

Incanto e divertimento sono in arrivo a Latiano con la prima edizione de La Notte bianca dei Bambini, che si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 21, in Piazza Umberto I e via Roma.

Il mega gonfiabile, le mascotte dei Minions, Olaf, Bing e Lol sono le attrazioni dedicate principalmente ai più piccoli e poi…..spettacoli di giocoleria con “Spazzacamin”,il simpaticissimo superclown, il suggestivo teatrino di burattini, la trampoliera cantastorie, la frizzante magia comica e bolle di sapone giganti, incanteranno il pubblico, ricreando un’atmosfera di divertimento ed allegria.



Quest’oggi, nel centro storico di Ceglie Messapica, è di scena la diciassettesima edizione del Festival dei Giochi. Dalle 17 alle 20 il centro storico e le piazza della città saranno animati da 34 postazioni di gioco libero: tiro con l’arco, cerbottane, campana, biglie, giochi da tavolo, Shangai gigante, le cinque pietre, giochi da cortile, giochi speleologici, salto alla corda, laboratori di circo e percussioni, scacchi gigante e tanti altri. Alle 20 l’appuntamento è in piazza Sant’Antonio con “I suoni della Tradizione” e il racconto del Circolo Mandolinistico e le Barberie di di San Vito seguito alle 21 dalla Cuccagna dei Piccoli. Alle 22 in via San Rocco si disputerà il grande tiro alla fune. La serata si concluderà alle 23 in piazza Sant’Antonio con il live dei Mijikenda, il gruppo ufficiale di musica Keniana riconosciuto dall’ambasciata del Kenya a Roma con lo scopo di tramandare il bagaglio culturale tipico dell’Africa orientale, grazie ad una profonda conoscenza dei suoi ritmi e delle sue danze.

Lecce e provincia

Proseguono gli aperitivi al tramonto al Cotriero di Gallipoli (località Pizzo): dalle 18.30 in consolle si alterneranno il dj e speaker radiofonico Carlo Chicco e Cesko, cantante degli Apres La Classe. A seguire le finali regionali di Arezzo Wave: Il Maestrale e Violent Scenes (Bari), Insanis (Lecce), Raestavinve (Foggia), Marte (Taranto) e Matteo Rogoli (Brindisi) si sfideranno per conquistare il palco di uno dei più longevi festival italiani. Il tutto sarà trasmesso in diretta radio su RKO (www.rkonair.com), adio ufficiale dell’evento. Ingresso libero (340/6662833).



All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto (start ore 21.30, contributo associativo 7 euro) si esibirà il cantautore Gaetano Cortese, accompagnato da Gianluca Giaccari alle tastiere, con il suo omaggio a Rino Gaetano. Gaetano Cortese è un cantautore dai toni poliedrici che esprime attraverso le sue canzoni quelle che sono le problematiche della sua terra e di tutto il Sud (338/1200398).



La terrazza di Nuvole, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita il concerto di Simona Severini (start ore 22, ingresso libero). La cantautrice milanese presenterà in acustico (chitarra e voce) i brani dell’Ep “Ipotesi” e il nuovo singolo “Non faccio niente”. La sua musica ha un sound caldo e pulito che mescola elementi di jazz e vintage pop all’interno di una dimensione cantautorale. Info e prenotazioni tavoli: 3343429268, nuvole@ilcastellovolante.it.



Nella New Trattoria da Santino a Galatone, alle 21, il Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, propone la terza tappa del nuovo format “Scricchiolii”. Ospiti della serata ARD Project (Giancarlo Dell’Anna e Marco Rollo) insieme all’esplosiva voce di Vincenzo Baldassarre. ARD Project è un concentrato esplosivo di energia e musicalità, nato nel 2009, il progetto porta la firma dell’eclettico Giancarlo Dell’Anna (tromba), Marco Rollo (tastiere, laptop). Ingresso gratuito, info e prenotazioni: sagradeldiavolo@gmail.com, 38077953637.

Dopo due anni di pandemia Novoli è pronta per la festa della protettrice Madonna del Pane che si terrà da oggi a lunedì 18. Si partequesta mattina con la benedizione e distribuzione del pane benedetto. Alle 20 la processione del simulacro della Madonna per le vie del paese ed a seguire in Piazza Moro la banda “Città di Lecce” diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini, eseguirà la Salve Regina di Tonio Calabrese, cantata dal soprano Rosanna Volpe. Poi la Madonna tornerà nel suo santuario accolta da uno spettacolo pirotecnico della pirotecnica Salentina. Ad allietare la serata la Zagor Street Band. Domenica 17 luglio, nel Palazzo Baronale la prima edizione di “L’arte nella tradizione” estemporanea di pittura curata dall’associazione “Insieme” in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Lecce. In serata appuntamento in piazza Margherita con “Musica sotto le stelle” esibizione del coro scolastico “Diapason” dell’istituto comprensivo di Novoli diretto dal maestra Simonetta Miglietta Sozzo. Al termine live dei “Mama Ska” gruppo salentino classificatosi 2° alla 34^ edizione di Sanremo Rock. Lunedì 18 alle ore 19.30 solenne celebrazione eucaristica, sul sagrato della Chiesa Madre con l l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia. Al termine spettacolo pirotecnico ed in piazza Margherita l’atteso concerto dei “Collage” storico gruppo italiano.

Taranto e provincia

“Alihat Alsharq - Le divinità d’oriente” è il titolo della quinta edizione di “Khamsa”, serata dedicata alla danza e alla cultura orientale, indiana & fusion, che avrà luogo questa sera alle 21 nell’Auditorium “Tarentum”, in via Regina Elena (dietro la chiesa di Sant’Antonio) a Taranto. Ticket 10 euro (Posto Unico numerato). Il botteghino del Tarentum sarà aperto dalle ore 20:00.

I biglietti potranno essere prenotati e ritirati anche presso la sede di “Khamsa Asd”, via Emilia 195, Taranto. Info: 3894859189 - 3805918871.

Di scena la Danimarca con Finn Elias Svit oggi alle ore 19.30 al Castello Aragonese di Taranto nell’ambito del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”. L’ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 347.1790060.

A San Giorgio Ionico si ritorna in piazza questa sera alle ore 20 con la Sagra della frisella e del friggittello, nell’ambito della Rassegna estiva 2022. Si tratta di una novità inserita nel cartellone dell’amministrazione comunale grazie all’impegno della Pro Loco cittadina, impegnata anche nelle iscrizioni della Ciclopassegiata notturna in programma il prossimo 22 luglio. Tra una frisella ed un friggitello, bagnati da un buon sorso di vino, sarà possibile ascoltare la Ligabue Tribute band con il concerto Lig 2.0. Ieri sera ,intanto, con l’organizzazione della Protezione civile si è svolta la Marcialonga notturna. In questo modo San Giorgio Ionico vince il caldo e la noia.