Estate in Diretta, Roberta Capua scoppia in lacrime a fine puntata: «Ho i brividi...»

Su Leggo.it le ultime novità. Estate in Diretta , Roberta Capua in lacrime a fine puntata: «Ho i brividi...». Oggi, la conduttrice del programma estivo di Rai1 si è commossa durante l'intervista a Monica Maggioni conduttrice di Sette Storie. La puntata che andrà in onda stasera sarà dedicata alla crisi in Afghanistan.

Monica Maggioni commenta le immagini in cui mamme afghane disperate consegnano i loro bimbi ai marines americani: «Roberta anche tu ti puoi immedesimare in una mamma. Questo bimbo che vediamo ha tre mesi, il marine mi ha detto che glielo aveva consegnato la mamma». Roberta Capua si commuove: «Mi vengono i brividi...».

A fine puntata, la conduttrice dà appuntamento a domani. Ma i suoi occhi sono visibilmente lucidi, le immagini dei bimbi afghani l'hanno commossa profondamente.