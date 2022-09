Dopo aver calcato il palco dello Sziget Festival, a dieci anni dalla sua prima partecipazione, la cantautrice Erica Mou prosegue il suo “Nature tour” e arriva oggi a Taranto, allo Spazioporto, all’interno della rassegna “Cantautori in canottiera”. Erica Mou si esibirà in questa occasione con Motta.

Nel corso dei live, la cantautrice presenterà proprio i brani di “Nature” (Maremadre / distribuzione Ada Music Italy), il suo ultimo disco da cui è estratto il singolo attualmente in rotazione “Animals”. Il brano è anche un video disponibile su Youtube.

«Uno spettacolo per ballare felici con gli occhi commossi»

«Mi emoziona quando le canzoni di questo album incontrano realmente la natura, i luoghi sempre diversi che le accolgono in giro per il nostro paese. Ho voluto costruire uno spettacolo che ruota intorno a emozioni differenti, con l’obiettivo di ritrovarci tutti insieme a ballare felici con gli occhi commossi – racconta Erica Mou - le canzoni di Nature si cuciono a rivisitazioni di brani che amo e alle altre canzoni del mio repertorio con un filo fatto di parole tratte dal mio romanzo, altri scritti in prosa e poesie. Sul palco con me due musicisti eccezionali e miei grandissimi amici, Flavia Massimo al violoncello e cori e Molla alla ritmica, basso, pianoforte e cori».

Il nuovo disco registrato tra la Puglia, Tolosa, Milano e Londra

Con il nuovo disco, Erica Mou ha sperimentato nuove sfumature di scrittura, in cui, alternando anche l’uso delle lingue, dall’italiano all’inglese, passando per il dialetto della sua terra (è pugliese, nata a Trani), ad ogni brano sono associati elementi della natura a emozioni e comportamenti degli uomini e delle donne. Un disco prodotto dalla stessa Mou, insieme al polistrumentista britannico MaJiKer e registrato tra la Puglia, Tolosa, Milano e Londra. Questa la tracklist: “Fuori dal letargo”, “Lo zaino sul treno”, “Cinema”, “Animals”, “Erodere” (feat. Zibba), “Sono una donna non sono una santa”, “Two Left Feet”, “Neinde”, “A Ring in the Forest”, “Sul ponte”, “Maremadre”, “Felicidade” feat. Marcelo Jeneci – Italian Version.

L'impegno in tv nella trasmissione "Sex" su Rai 3

Cantautrice e artista poliedrica, a proprio agio sul palco così come su un set cinematografico, e scrittrice, Erica Mou prosegue anche la sua avventura televisiva con la partecipazione a "Sex”, il programma dedicato alla sessualità in onda in seconda serata su Rai3, con la conduzione di Angela Rafanelli.

In ogni puntata, Erica Mou interpreta diverse canzoni, alcune tratte dal suo repertorio e altre cover, legate al tema del giorno, proponendo brani ad esempio di Raffaella Carrà, Mina, Lady Gaga, Blanco, George Michael, e persino di Maneskin, Doors, Abba, Mia Martini e Amanda Lear e alcune cover incise da lei stessa negli anni, come “Pensiero stupendo” di Patty Pravo e “Sono una donna, non sono una santa” di Rosanna Fratello, contenuta proprio in “Nature”.