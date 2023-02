Il podio, i consigli al vecchio pupillo e il post di Tiziano Ferro: così Emma si è (ri)presa l'Ariston

Undici anni fa, Emma Marrone aveva vinto il Festival di Sanremo, con "Non è l'inferno". E un anno prima era arrivata seconda con "Arriverà", cantata insieme ai Modà. L'anno scorso, invece (dopo due ospitate all'Ariston) era arrivata sesta. Il ritorno Emma sul palco di Sanremo è stato un successo anche questa volta. Chiamata dal rapper Lazza per la serata cover, ha interpretato "La fine" di Nesli. L'esibizione è stata premiata con il podio della serata, tanto che Lazza adesso è quinto in classifica generale.

Una serata importante, attesa, vissuta per la cantante salentina. Sui social ha scattato diverse foto prima di salire sul palco, tra fibrillazione e voglia di conquistare il pubblico. Dopo l'esibizione sono arrivati, tramite Instagram, i complimenti di Nesli (autore della canzone) e di Tiziano Ferro, che molto spesso l'ha cantata nei propri concerti. E per Emma anche un abbraccio a Gianmaria, di cui era stata coach a X-Factor, oggi in gara al Festival. «Non mi ha dato consigli prima di salire sul palco mi ha fatto un grande in bocca al lupo prima e i complimenti dopo l'esibizione».