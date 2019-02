Emma si commuove sul palco: «Rispondo con l'amore, non sarò mai come loro»

Intanto proseguono i messaggi di solidarietà alll'artista. L'ultimo arriva dal sindaco di Amelia

«E' un momento storico in cui stiamo annegando nell'odio. Il momento in cui un professore mette all'angolo un bambino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io non sono madre, ma vorrei che un domani mio figlio crescesse in un'Italia sana, bella, pulita, rispettosa dei diritti di tutti".Emma Marrone dal palco risponde alle critiche arrivate per quel "Aprite i porti" gridato durante il live a Eboli, che le era valso una valanga di insulti, tra cui quello del consigliere comunale leghista umbro, Massimiliano Galli, poi espulso dal partito.«Non sono arrabbiata -, dice la cantante - 'unica cosa che mi dispiace profondamente è che mia madre e mio padre hanno letto dei messaggi veramente brutti, violenti e cattivi. Nessun genitore vorrebbe vedere suo figlio trattato così». Emma, conclude, tra le lacrime: «Quello che voglio dire alle persone che mi hanno offesa è che non fa niente, perché io non diventerò mai come loro. Il mio palco sarà sempre fonte di luce, di amore e di rispetto per tutti».«Il primo marzo sarò a Roma al concerto di Emma Marrone al Palalottomatica e, se lo staff me lo permetterà, le consegnerò l'invito ufficiale a venirci a trovare ad Amelia»: lo annuncia il sindaco, Laura Pernazza, dopo le polemiche nate dal commento sessista postato su Facebook da un consigliere comunale della maggioranza, Massimiliano Galli della Lega, nei confronti della cantante. «Le porterò anche un pensiero a nome della città, per farle capire che Amelia non corrisponde all'immagine uscita in questi giorni, ma che è tutta un'altra cosa», continua il sindaco, che prende le distanze dal consigliere. «Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio», aveva scritto Galli a commento di un post in cui veniva riportata la notizia del concerto in cui Emma Marrone aveva urlato dal palco la frase «aprite i porti». Dopo l'espulsione decisa dai vertici regionali della Lega, ieri sera anche il gruppo consiliare Per Amelia, a cui era iscritto Galli, ha preso lo stesso provvedimento nei suoi confronti. Anche da parte di Per Amelia è stata espressa «massima solidarietà e vicinanza» all'artista, oltre che «la speranza e l'augurio di poterla avere presto ad Amelia».