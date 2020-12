Capelli rosa e trasparenze: il nuovo look di Emma conquista tutti

I suoi modi estremamente diretti la fanno apprezzare e a volte criticare nel suo ruolo di giudice a X Factor.

Questa volta Emma Marrone ha fatto parlare di sé per altro. La cantante salentina si è fatta notare soprattutto per il cambio di look sfoggiato durante l'ultima puntata del talent show. Ieri si è infatti presentata in semifinale con capelli rosa e una camicia bianca molto trasparente corredata da corsetto in tinta.

Inutile dire che la mise audace ha colpito il pubblico, che le ha dato 10 per il look.

