Emma, un tour per i 10 anni di carriera: «Sul palco sono una star, ma poi esco in ciabatte»

Il tour per festeggiare - con un anno di ritardo, causa pandemia - il decennale della vittoria ad Amici, che nel 2010 la lanciò (stasera e domani gioca in casa, all'Auditorium di Roma, la città dove a 26 anni si trasferì dal Salento subito dopo il talent e dove ancora oggi vive, in zona Monteverde). Il singolo in duetto con Loredana Bertè, Che sogno incredibile, che scala la classifica delle canzoni più trasmesse in radio e anticipa la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati