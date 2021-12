Emma Marrone: «Taglio» netto con il passato: l'annuncio social. Fan senza parole

Nuova vita per Emma Marrone. E si sà per le donne tutto inzia da un nuovo taglio di capelli. Così anche la cantante archiviata la vincente parentesi X-Factor si prepara a Sanremo con un nuovo look. È stata lei stessa ad annunciarlo sulle Ig stories di instagram: «Buongiono, sapete cosa succede oggi? vado a tagliarmi i capelli». Ha detto questo ai suoi follower la Big scelta da Amadeus. «Ultima spazzolata... questo non mi mancherà». Che sia una rinascita per Emma che dopo aver superato una dolorosa malattia si sta riprendendo le sue rivincite dalla vita. Una t-shirt bianca e null'altro indosso, così @emmarealbrown ha annunciato il suo “taglio” con il passato. Poi nessuna altra informazione se non 3 post messi uno di seguito all'altro. Nel primo nessuna immagine e sfondo bianco, si legge «Punto». Nel secondo la foto di una treccia tagliata e il testo «E.» e nell'ultima immagine torna a una sfondo bianco per terminare la frase: «A Capo».

Un cambiamento drrastico quindi e i fan muoiono dalla curiosità. «Sappiamo che per ora non dirà nulla dobbiamo solo attendere che EMANUELA ANSIA MARRONE vi dia delle informazioni dettagliate ma tanto sappiamo cosa dirà ovvero "saprete tutto dovete solo aspettare" però raga daiiiiiiiii Emma esci qualcosaaa». E ancora: «non puoi sparire così non sto capendo aiutoooooo».

I più informati, come Mika (suo compagno di banco a X-Factor) scrivono «E adesso comincia un’altra nuova avventura!!!!», e se c'è chi così a rimanere così sospeso non riesce «Io così non ce la faccio Emmaaaa», tra i follower c'è anche chi si dimostra sensibile: «Immagino che la treccia così sia per donarli…». Insomma dovremo attendere un po' per vedere la nuova Emma, ma come dice Claudia, sappiamo che «i capelli corti ti donano, evvai»