Dal flirt con il modello norvegese alla nuova serie su Sky: la nuova primavera di Emma Marrone

Sono settimane di grandi novità per Emma Marrone e di importanti progetti. Un periodo roseo che sta avvolgendo la cantante salentina sia in campo professionale che in quello sentimentale. Gli affari di cuore, tanto per cominciare, viaggiano sull'onda dei si dice, delle mezze notizie date e non date che corrono sui social e che eccitano curiosità e commenti passando di bocca in bocca, anzi di post in post, tra i tantissimi fan di Emma. Lei, dal canto suo, non ammette apertamente ma neanche smentisce, e questo per molti vale più di un'aperta confessione.



La notizia che ha scosso la comunità di Instagram, rimbalzando ben presto anche sulle altre piattaforme, è quella del nuovo flirt della cantante: si chiama Nikolai Danielsen, ha 28 anni ed è un muscoloso modello norvegese con trascorsi da pugile. Con lui, secondo le indiscrezioni lanciate da alcuni siti tra cui Fanpage, la cantante salentina avrebbe trascorso una vacanza e sarebbe stata notata soprattutto in una romantica gita in barca. Un gita che, a parere di molti, sarebbe testimoniata anche da alcune fotografie comparse sui profili Instagram di entrambi, nelle quali Emma e Nikolai sembrerebbero proprio essere a bordo della stessa imbarcazione. A confermare l'esistenza di un qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due ci sarebbero poi le notizie riportate da Vanity Fair, secondo cui la storia tra la cantante e il modello andrebbe avanti da tempo, essendo stati avvistati anche a passeggio nella capitale.



D'altro canto Emma da qualche tempo pare fosse single, dopo la fine dell'ultima relazione con l'attore Marco Bocci iniziata nel 2013. In precedenza la cantante vincitrice di Amici ha vissuto anche una lunga storia d'amore con il ballerino della scuola più famosa d'Italia, Stefano De Martino.

Se sono rose fioriranno, dice un vecchio adagio. Fatto sta che nelle prossime settimane Emma Marrone sarà impegnata anche su un altro fronte, oltre a quello sentimentale: proprio in questi giorni, infatti, prendono il via le riprese di “A casa tutti bene”, la serie, reboot televisivo dell'omonimo film di Gabriele Muccino, da lui stesso diretto, le cui otto puntate andranno in onda su Sky e Now Tv.

Nel cast di questa serie tv è presente anche Emma che, dopo aver già recitato per Muccino in “Gli anni più belli”, ora debutta come attrice anche in questa serie accanto a Laura Morante e Francesco Acquaroli, Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati.



“A casa tutti bene” racconta la storia di una famiglia e dei suoi vari componenti, le disavventure della famiglia Ristuccia, che da quarant'anni gestisce il ristorante La Villetta nel cuore di Trastevere, e di un altro ramo della famiglia, i Mariani, che reclama un posto all'interno dell'attività minacciando, qualora i Ristuccia non dovessero accogliere la richiesta, di far riemergere un terribile e pericoloso segreto dal passato della famiglia.

A Emma Marrone, che ha annunciato con entusiasmo dai propri social il suo ritorno davanti a una macchina da presa, Muccino ha affidato il ruolo di Luana, compagna di Riccardo Mariani (interpretato da Alessio Moneta), uno dei figli di Maria Ristuccia Mariani (Paola Sotgiu).