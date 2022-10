La scena è altamente narrativa: una giovane donna infagottata tra jeans troppo larghi e giaccone oversize cammina sullo spartitraffico di una provinciale crepuscolare, con lo sguardo inquieto sulle incertezze dell’esistenza. Sono le prime immagini “rubate” dai social sul suo film. “Mi scoppia in cuore” scrive lei, ed è per la gioia dell’alba di questa nuova esperienza. Nonostante l’immagine ansiogena del film, lei è bellissima. La notizia è che oggi sarà Emma la prima donna della Festa del Cinema di Roma: la vedremo con tutta la sua forza lirica in panni completamente diversi dal solito, ma intensi come la sua natura è sempre in qualunque cosa faccia. Quello della più rock e versatile cantante salentina è infatti un vero “ritorno” alla scintilla ‘provocata’ qualche anno fa da Gabriele Muccino: il cinema. E oggi sarà celebrata con un’attesa anteprima speciale nella capitale all’Auditorium Conciliazione con il suo (primo) film da protagonista, “Il ritorno” con la regia di Stefano Chiantini lungometraggio in concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, una sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. Tuttavia l’evento festivaliero odierno per Emma non sarà l’unico a Roma in questi giorni: infatti dopodomani rientrando nei suoi primi panni della cantante/autrice terrà una masterclass (dal profumo del tutto esaurito) alle 16 presso l’Auditorium Parco della Musica. Parlerà della sua musica, ma questa è un’altra storia.

La storia di una madre che esce dal carcere dopo 10 anni

Torniamo al film che l’artista salentina ha tanto desiderato e che oggi sarà dato in anteprima a Roma. È una storia dalla potenza evocativa perché il “ritorno” è quello di una donna, una madre, che esce dal carcere dopo dieci anni e torna alla sua vita di borgata in una provincia laziale. La sua colpa è stata reagire ad un compagno inadatto, sbagliato, per salvare il figlio che lei ha cresciuto con cura tra mille difficoltà, e la sua vita stessa. Questa Emma che cammina sul ciglio della strada, che nel film si chiama Teresa, torna a casa dopo aver scontato la sua lunga pena e ritrova che molte cose sono cambiate, la sua famiglia è lì e la vita fuori per loro è continuata… La sua sarà una nuova ‘battaglia’ per recuperare l’affetto del figlio. Per il resto la trama è ancora top secret. Del cast si sa che nel ruolo del compagno c’è il belga Fabrizio Rongione.

Se è la terza esperienza dell’esplosiva cantante salentina sul set come attrice, si tratta in assoluto della sua prima volta da protagonista. Con Muccino ha infatti lavorato nel film “Gli anni più belli” nel 2020 e, dopo alcuni mesi, nella serie tv “A casa tutti bene”. La storia poi racconta che Emma abbia amato queste esperienze e quindi abbia voluto insistere con la carriera da attrice. Così ha chiesto lei allo stesso produttore della serie una nuova buona proposta per poter continuare a fare cinema. Non pensava probabilmente ad un ruolo principale, non le era ancora capitato. Invece è stato così, le è arrivato subito e non un ruolo semplice, ma potente e affatto scontato. Dopo aver letto il copione di “Il ritorno” che in realtà avrebbe potuto anche scoraggiarla, Emma ha accettato. Non si è tirata indietro, nonostante la durezza dell’ambientazione di questa pellicola e il clima dell’esistenza difficile di una periferia italiana asfittica e problematica. Oggi quindi si apre ufficialmente questa nuova avventura, ma lei con il cuore in fiamme sarà pronta.