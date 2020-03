«Vi mando un bacio»: il commovente omaggio di Emma Marrone alle vittime del coronavirus e ai medici in prima linea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questo video di scarsissima qualità arriva direttamente dalla “pancia”.. Mando un bacio a tutte le persone che purtroppo non ce l’hanno fatta e un bacio a chi sta guarendo grazie ai nostri medici e ai nostri infermieri»: oltre mezzo milione di visualizzazioni per “Kissing you”, canzone di Des'ree divenuta famosa come colonna sonora del film 'Romeo+Juliet', con Leonardo Di Caprio, cantata da Emma Marrone L'artista salentina ha voluto così ricordare le vittime della pandemia di coronavirus e coloro i quali, da mesi, la combattono dentro e fuori gli ospedali. «Mando un bacio a chi dal primo giorno ha rispettato le regole senza fare polemiche sterili, pensando al prossimo come si pensa a se stessi. Mando un bacio - prosegue - all’Italia che tornerà a risplendere più che mai grazie agli sforzi e ai sacrifici di tutti».«Mando un bacio a chi come me non vede l’ora di tornare ad amare ancora più forte di prima se è possibile. Niente ostacolerà il bene che vorremmo donarci se non noi stessi e le nostre paure. Volevo solo - conclude - mandarvi un bacio».