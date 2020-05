Emma, la dichiarazione d'amore per la frisella conquista tutti

Ultimo aggiornamento: 22:00

Uno dei simboli della tradizione alimentare salentina ma anche e soprattuto un abbraccio, metaforico ma non troppo, con il territorio e con la bella stagione. La frisella salentina di Emma Marrone, annoverata tra gli affetti familiari e postata sul profilo istagram della cantante una volta rientrata a casa, nel Salento, ha fatto il pieno di like. Inevitabile quello della conterranea Alessandra Amoroso, ma al fascino della frisa e al suo sapore d'estate non sfuggono nemmeno Giorgia, la Hunziker, Frncesca Barra, Elena Santarelli e tanto altri. Uno spot da leccarsi i baffi.