Emma infiamma i fan, dal palco l'urlo: «Aprite i porti»

Emma Marrone prosegue con successo il suo tour che ieri l'ha portata al Palasele di Eboli. Sul palco, circondata dai numerosissimi fan, la cantante non ha perso occasione per lanciare un messaggio politico: "Aprite i porti!". Un messaggio che ha fatto entusiasmare i fan.Emma Marrone, del resto, è da sempre impegnatissima nel sociale e non solo: da qui la sua scelta di attaccare, indirettamente, le politiche di respingimento dell'attuale governo ed in particolare del ministro degli interni Matteo Salvini, che da sempre ha fatto del "chiudiamo i porti" uno dei suoi cavalli di battaglia elettorali.Come Emma, anche altri artisti prima di lei si sono esposti in favore dell'accoglienza. L'ultimo in ordine di tempo è stato Giuliano Sangiorgi, che proprio ieri faceva gli auguri a nonna Stella per i suoi 92 anni all'insegna dell'accoglienza, consigliando al Paese di prendere esempio