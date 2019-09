Gli hater del web contro Emma. E Muccino la difende: «Uomini col cuore pieno di vermi»

In mezzo alle migliaia di messaggi di solidarietà che colleghi e fan hanno indirizzato a Emma Marrone, dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per affrontare e risolvere una questione di salute, ci sono stati, purtroppo, anche alcuni hater che l’hanno attaccata per le sue ferme posizioni pro migranti e contro i porti chiusi. Alla violenza verbale di cui è stata oggetto la cantante salentina risponde con veemenza Gabriele Muccino, il regista con il quale Emma debutterà sul grande schermo nel film “Gli anni più belli”, in uscita nelle sale il 13 febbraio. Muccino non usa mezzi termini e, condividendo su Twitter la notizia dei vergognosi attacchi all’artista trentacinquenne che già, alcuni anni fa, ha dovuto combattere contro il cancro, ha commentato: «Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi». Intanto, la Marrone – che dopo l’annuncio di venerdì scorso («Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi») era rimasta in silenzio sui social – è tornata a farsi sentire sotto il post in cui Tiziano Ferro annunciava le date del suo tour 2020. «Preparami un pass per tutte le date», ha chiosato la cantante. E Ferro ha subito risposto: «È già pronto».

Emma Marrone malata, dopo il silenzio social spunta il messaggio a Tiziano Ferro

Asia Argento contro Matteo Salvini: c'è chi nota qualcosa di strano

A parte pochi censurabili hater, quindi, è stato davvero grande l’amore che si è riversato su Emma, dopo la notiza del suo forzato stop. Dolcissimo, per esempio, Giuliano Sangiorgi che subito ha postato su Instragram una foto insieme, scrivendole “Ti aspetto così, con un bicchiere in mano e un sorriso contagioso, il tuo...”, mentre l’incoraggiamento in stile salentino glielo ha riservato l’amica-sorella Alessandra Amoroso. Ad unire le due ragazze, oltre alle comuni origini, la vittoria ad “Amici” di Maria De Filippi, avvenuta a un anno di distanza l’una dall’altra. “Lo sappiamo che andrà tutto a meraviglia – twitta Sandrina – e tornerai più forte di prima perché ti conosciamo bene. An capu noscia sempre!”. Tempra fortissima, quella di Emma, che, infatti, rassicura tutti e fa sapere ai fan: «Sono tranquilla, siate tranquilli anche voi».

Ultimo aggiornamento: 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA