Emma e la lotta al tumore, il messaggio ai fan: «Ho fatto i controlli, va tutto bene»

Ultimo aggiornamento: 17:00

Il regalo più atteso ha voluto condividerlo con i suoi fan: due settimane dopo aver festeggiato il suo 36esimo compleanno Emma Marrone ha infatti ricevuto una bella notizia relativa alla sua salute e alla lotta al tumore che recentemete si era ripresentato richiedendole un nuovo intervento. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha annunciato a tutti i suoi fan, che l’hanno sempre sostenuta e supportata a maggior ragione nei momenti difficili, di potersi finalmente lasciare i problemi di salute alle spalle: «Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento: dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente».Il 25 maggio 2020, oltre a compiere gli anni, Emma avrebbe celebrato i suoi 10 anni di carriera con un atteso concerto all’Arena di Verona andato sold out in soli 20 giorni, ma le misure anti-Covid l’hanno costretta ad un rinvio. Sempre su Instagram aveva spiegato come si sentiva: «Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita, volevo dimostrare di avercela fatta un'altra volta - aveva confessato in lacrime su Instagram - Sono cambiati i piani di tutti in questo momento: tutti avevamo piani e progetti da realizzare ma purtroppo sono successe delle cose che hanno un po' cambiato la vita a tutti. Ho riflettuto molto su tante cose e spero di essere cambiata in meglio in questo periodo. Quando tornerò spero di essere più consapevole e meno spaventata».