Emma "vittima" di body shaming. «Con quella gamba "importante" evita la calza a rete». L'artista: le parole hanno un peso specifico

Emma non ci sta, e risponde a tono all’ennesimo commento sulla sua fisicità, “Buongiorno a tutti dal Medioevo con body shaming”, invitando dal suo profilo Instagram tutte le ragazze a vestirsi secondo il proprio gusto e ad essere orgogliose del proprio corpo sempre e comunque.

Vittima degli strali di Emma il giornalista tarantino ed esperto web di tivù Davide Maggio, reo di aver commentato nei giorni scorsi la mise di Emma nell’ultima serata di Sanremo: “Con una gamba “importante” io non avrei messo la calza a rete”, ha detto Maggio in un programma televisivo di commento al Festival.

“Le persone dimenticano che le parole hanno un peso specifico, e che ci sono persone fragili che per queste, a volte, possono cadere in un buco senza fine”, ha replicato la cantante salentina. “Evidentemente, come dimostra la mia canzone, è ancora necessario parlare di queste cose e di invitare le donne a mostrare il proprio corpo per quello che è”.