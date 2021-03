Emma e Ale, "Pezzo di cuore" è disco d'oro

Pezzo di cuore, il brano che vede per la prima volta insieme Emma Marrone e Alessandra Amoroso è disco d'oro.

Disponibile in digitale, “Pezzo di cuore” ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti e da settimane è tra i brani più trasmessi dalle radio.

“Pezzo di cuore” (prodotto dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella) è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni.

La certificazione è arrivata ieri ed è un ulteriore tassello in un momento particolarmente fortunato per le due artiste salentine che nei giorni scorsi hanno nuovamente calcato anche il palco di Sanremo sia da sole sia in coppia.