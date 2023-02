Intimo in vista, occhiali scuri, scippo e bacio: Elodie strega Sanremo nella serata delle cover (ma non è tra le prime cinque). Il video

Abito nero, stivali alti, occhiali da sole. Elodie durante la serata cover a Sanremo strega il palco. Secondo molti è stata la migliore per look e sensualità, ottima anche l'interpretazione canora con Big Mama. Le due hanno cantato “American Woman”, brano hard rock dei The Guess Who, portato al successo anni dopo da Lenny Kravitz. Interpretazione da nove secondo la stampa accreditata, ma la performance va oltre.

La cantante romana, adottata dal Salento dove ha vissuto a lungo (con lei, in qualità di direttore d'orchestra, Carolina Bubbico), è scesa dalle scale con disinvoltura, poi durante l'esibizione ha commesso "uno scippo" di una borsa dalla platea. Occhiali scuri e intimo (tutto l'intimo) in vista per larghi tratti. Modello: Julia Roberts in Pretty Woman. E alla fine: bacio a stampo con Big Mama, probabilmente anche per rivendicare l'"empowerment femminile".

Lo aveva giurato: sarebbe stata determinata, sicura, a tratti arrogante, con la propria femminilità. E lo ha fatto. Sui social la performance è stata molto apprezzata. Non è servito, però, per entrare tra i primi cinque cantanti in gara nella serata delle cover.