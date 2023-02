Elodie, pre-party (da dark lady) e buoni propositi per Sanremo: «Sarò una p... dall'inizio alla fine. Per me è una parola con un'accezione positiva»

«Voglio essere puttana dall’inizio alla fine». Farà discutere la dichiarazione "d'intenti" di Elodie, in vista di Sanremo. La frase viene fuori dal documentario sulla cantante romana, ma salentina d'adozione, in uscita su PrimeVideo (Amazon) subito dopo il festival, "Sento ancora la vertigine". La dichiarazione è spiegata da lei, in maniera chiara e inequivocabile: «Io anche coatto lo uso nello stesso modo. Puttana intendo stronza, ossia decisa e che sa quello che vuole. Do un’accezione positiva a questa parola. Vengo dalla strada e nella strada questo termine si usa. Ci sono termini volgari per intendere delle cose molto belle secondo me», ha spiegato.

Ieri sera, intanto, all'arrivo in città ha dato un party. A Villa Noseda, accanto al Casinò, c'era il meglio della musica italiana del momento. Era l'occasione per festeggiare l'uscita del nuovo album (Ok, respira), che sarà nei negozi e online da venerdì prossimo. Ha colpito il look di Elodie, ripreso chiaramente anche dai social. Dark lady, abito aderente e scuro, con occhiali da sole, nonostante l'evento fosse serale. Sarà così anche sul palco dell'Ariston? Difficile.