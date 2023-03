Elodie premiata ​come attrice rivelazione al Bif&st non scorda la sua Puglia: «Amo questa terra»

Elodie ha ricevuto dal Bif&st il premio "Silvana Mangano" come attrice rivelazione per la sua interpretazione nel film "Ti mangio il cuore", diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa. In un teatro Petruzzelli gremito, la cantante-attrice ha detto: «Sono emozionata e non me lo aspettaveo. È incredibile, la vita ti regala grandi sorprese».

Ai giornalisti che le hanno chiesto se tornerebbe sul set, Elodie ha risposto «prima la musica, poi il set», aggiungendo: «vorrei ritagliare del tempo» per il cinema, «è veramente una cosa speciale. Quando ci saranno dei personaggi, se accadrà, lo farò con tantissimo amore e dedizione».

L'amore per la Puglia e il Salento

Elodie ha raccontato di conoscere bene la Puglia, «ci ho lavorato tanto, in Salento. È una terra che amo particolarmente».

Molto soddisfatto del suo esordio come attrice è il regista Mezzapesa. «Elodie è stata una scelta istintiva, l'ho associata al personaggio che avrebbe dovuto interpretare perché è una donna di grande forza ma anche sensibilità - ha detto -. Lei ha avuto il grande merito di accettare con coraggio la sfida e di affrontarla con enorme umiltà e grande senso del lavoro». Un dettaglio, questo, che «nell'interpretazione che ci ha regalato è stato evidente», ha aggiunto il regista.