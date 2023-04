Elodie con Paola & Chiara per la nuova versione di Festival: annunciato il featuring

Paola & Chiara annunciano il nuovo album, "Per Sempre", in uscita il 12 maggio. Con Furore, il brano in gara all'ultimo festival di Sanremo, che ha già raggiunto il disco d'oro, la coppia ha annunciato il prossimo singolo: sarà una nuova versione di Festival, la canzone che uscì il 24 maggio 2002 e consegnò le due al grande pubblico. Hanno scelto, però, un featuring d'eccezione: con loro ci sarà Elodie, cantante romana, per un lungo periodo "adottata" dal Salento. L'annuncio è arrivato tramite un post su TikTok.