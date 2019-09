Elodie a Domenica In parla della malattia di Emma Marrone: «Le ho mandato un messaggio»

"Margarita" è tra i tormentoni dell'estate 2019 ed Elodie, ospite in studio a "Domenica In", racconta di vivere un periodo d'oro e di essere molto concentrata sul lavoro. La cantante però non dimentica i suoi esordi e soprattutto l'amicizia con Emma Marrone, conosciuta ad "Amici" di Maria De Filippi. A lei riserva parole di conforto dopo che l'artista ha annunciato uno stop per problemi di salute.

Sulla collega pugliese, che in passato ha già dovuto lottare con un tumore alle ovaie, dichiara: «Emma è una donna molto forte, che stimo tanto, e so che affronterà tutto con forza. Penso sappia che le vogliamo bene tutti, spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio per dirle che siamo tutti con lei». E Mara Venier si unisce a lei per comunicarle solidarietà in questo momento difficile. In onda un'intervista rilasciata da Emma proprio sulla sua malattia.



Elodie parla anche dei suoi progetti futuri, della sua personalità allegra e dell'attitudine ad avere la battuta pronta: «Mi piace giocare e in questo periodo sto cercando di capire come fare cose nuove». Non solo voglia di sperimentare, ma anche di rendere orgogliosa la sua "Madre musicale". «Maria (De Filippi) è stata la prima a credere in me. Mi ha dato una grandissima possibilità... La ringrazierò sempre».

E sull'amore: «Marracash è il mio fidanzato. Ci vogliamo molto bene, lo stimo molto... Ci stiamo conoscendo e mi rende felice».

