Elodie incanta il Forum (anche in streaming su Prime): il concerto diventa uno show. E annuncia altre tre date

Oltre diecimila al Forum - rigorosamente sold out ormai da tempo - e in migliaia tramite lo streaming su Prime Video. Elodie incanta Milano. La cantante romana, adottata dal Salento, si è esibita in uno show. Un concerto che per lunghi tratti è diventato un musical. Dal cambio di abito, alle coreografie, con 15 ballerini professionisti sul palco, guidati da Gabriele Esposito e Irma Di Paola. Una band con 12 musicisti e quattro coriste. E una serie di feat d'eccezione: Big Mama, Elisa, Joan Thiele, Paola & Chiara (con cui registrerà un singolo), Stash e Rkomi. Diciotto telecamere, un palco alto venti metri con una enorme scalinata in plexiglass.

Elodie ha stregato tutti. Ha messo in scena, non solo in musica, l'ultimo album ma anche i suoi più grandi successi. Il tutto cercando spesso la provocazione. A larghi tratti un nude look, che sui social ha trovato ampio consenso. Alcuni scatti sono stati postati dalla stessa cantante.

E annuncia altre date per Napoli (18 novembre), Milano (21 novembre) e Roma (25 novembre).