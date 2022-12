Elodie al primo posto per i brani più passati in radio, meglio di Ed Sheeran. «Grazie per l'affetto»

"Ok.Respira" di Elodie (prodotto da Island Records) è il brano più passato in radio nella settimana che va dal 23 al 29 dicembre, l'ultima dell'anno. Scende "Celestial" di Ed Sheeran, risale, invece, "Simply the best" dei Black Eyed Peas. Al quarto posto Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari e "Se lo senti lo sai" di Jovanotti.

Elodie, la gioia per il primato

«Ok. Respira è al n.1 della classifica airplay radio. Grazie a tutte le radio per l'affetto e il supporto che danno da tempo alla mia musica. Ci ritroveremo tra poco più di un mesetto con tante canzoni nuove» il commento su Instagram di Elodie, legata a doppia mandata al suo Salento.