Elena Sofia Ricci in teatro con "La dolce ala della giovinezza"

Tre tappe in Puglia per una pietra miliare del teatro, “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, in scena oggi alle 20.45 al Teatro Politeama Greco di Lecce per la stagione di prosa con la direzione artistica di Sonia Greco; domani alle 21 all’Orfeo di Taranto e infine sabato 4 alle 21 e domenica 5 marzo alle 18.30 al Teatro Team di Bari.

Da "Che Dio ci aiuti!" alla star in declino Alexandra del Lago

Grande protagonista è Elena Sofia Ricci, che non chiede aiuto al Cielo, come nella fiction Rai di grande successo e ascolti tv “Che Dio ci aiuti!” in cui veste i panni di una suora, ma semmai e molto più prosaicamente a un giovane gigolò. L’attrice si cala infatti nei panni di Alexandra del Lago, star del cinema in declino, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede essere un insuccesso artistico per il suo ultimo film. Cerca allora un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio ma privo di autentico talento, interpretato da Gabriele Anagni. Sembrerebbe essere lui il soggetto forte della storia, ma l’autore è capace di sovvertire i ruoli e di proporre una trama mai scontata nel suo esito finale.

In scena ci sono anche Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale Marco Fanizzi, Max Odierna. L’allestimento porta la firma illustre di Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo e costumista dall’eccezionale carriera in giro per il mondo tra lirica e prosa a partire dall’importante sodalizio con la Compagnia dei Giovani fondata da Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri, Elsa Albani e Rossella Falk.

«Come d’abitudine il mio progetto comprende l’ambientazione e i vestiti - spiega il regista - Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso».



L’opera, scritta dalnel 1952, debuttò a Broadway nel 1959 dove rimase in cartellone per ben 42 settimane. E raggiunse il grande pubblico nel 1962, quando ne fu tratto l’omonimo film con Paul Newman e Geraldine Page per l’adattamento di Richard Brooks.si è dichiarata innamorata di Williams e dei suoi personaggi, con testi che contengono tematiche esistenziali che riguardano tutti. Quello di Alexandre Del Lago è il quinto da lei interpretato.

«Alexandra - spiega - ha paura della sua fine di attrice perché la sua vita si basa sull’applauso, sul consenso. Le donne di Williams sono quasi tutte così, sull’orlo del baratro, che portano con loro mutilazioni sia fisiche che dell’anima L’attenzione è sempre rivolta ai testi meno indagati, ma che contengono tematiche esistenziali che riguardano tutti. Non ci deve essere la paura di portare in scena personaggi che possiamo considerare negativi».

La presenza al Festival di Sanremo

Ospite dell’ultimo Festival di Sanremo, Elena Sofia Ricci ha conquistato tutti, web compreso, per eleganza, stile e professionalità. Sul palco dell’Ariston l’attrice aveva presentato la nuova fiction “Fiori sopra l’inferno”, in onda dal 13 febbraio su Rai1, dove interpreta la profiler Teresa Battaglia, un poliziotto che studia il profilo psichiatrico dei serial killer. Un personaggio tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

«Che bello essere qua ho una personalità multipla - ha scherzato la Ricci - di cui comincio a essere preoccupata: sono un po’ Suor Angela, un po’ Teresa Battaglia, in questi giorni sono in giro per l’Italia con la “Dolce Ala della giovinezza”, e quando mi alzo mi chiedo: oggi chi devo essere? Chi devo interpretare?».