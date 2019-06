Editors e Cigarettes: è rock sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giorno degli Editors. L'attesa è finita per gli attesissimi live dell'edizione 2019 del Medimex a Taranto. Mancano soltanto poche ore al concerto della band britannica composta da Tom Smith, Edward Lay, Russel Leetch, Justin Lockey ed Elliott Williams. Saliranno sul palco alla rotonda del lungomare alle 22.30, con il loro sound elettronico, dark, pop. Arrivano a Taranto un mese dopo l'uscita del loro nuovo lavoro discografico, The Blanck Mass Sessions, che contiene l'inedito Barricades e alcuni brani del sesto album (Violence, 2018) come Cold, Hallelujah (So Low), Violence, Darkness at the Door, Nothingness, Magazine, Counting Spooks, rivisitati in chiave elettronica. Migliaia di fan aspettano i brani più amati, da Sugar a Papillon, da Smokers outside the hospital a Bones e No sound but the wind.Ma ad aprire i live degli headliner del Medimex a Taranto saranno i Cigarettes After Sex, gruppo statunitense di El Paso, Texas, riferimento per il genere ambient pop. Greg Gonzalez, Randall Miller e Jacob Tomsky saliranno sul palco che guarda il mar Grande alle 21. Le melodie slowcore, minimali e rarefatte, sono il marchio di fabbrica della band, e trasformano l'atmosfera. Brani che vanno da K. a Flash, da Each time you fall in love a Truly e Nothing's Gonna Hurt You baby, che è il manifesto del dream pop: nel 2015 fu un successo online.Il lungo weekend di musica internazionale del Medimex a Taranto parte dalle 20, con l'elettro pop della salentina Julielle, in una delle tappe del tour Aliens and Flowers. Musica elettronica, sinth, e poi anche una sezione più classica con batteria acustica, chitarra e basso: un concerto tutto da sperimentare. Oggi debutta il palco della Villa Peripato a Taranto, la novità di quest'anno del Medimex con otto live, quattro in programma stasera.Lo start è alle 20 con Giunto di Cardano Kadima Live; Clock DVA (21.00-21.40); James Senese - Napoli Centrale Aspettanno o tiempo (22.00-22.40); Ensi - Jhonny Marsiglia Life, consciousness & freestyle lovers (23.00-23.40).I biglietti e gli abbonamenti per assistere ai live del main stage sono ancora disponibili sul circuito vivaticket (si potranno acquistare anche presso il Teatro Fusco di Taranto, senza diritti di prevendita). Domenica il gran finale. Patti Smith, la sacerdotessa del rock, con i suoi brani che hanno attraversato generazioni di fan. Il palco sarà suo alle 21.30 per trasmettere le emozioni di pezzi come People Have The Power, Dancing Barefoot, Because the night.