Pizzica, i Moka Family e beer fest: ecco cosa fare stasera in Puglia

Dalla pizzica ai festival della birra: gastronomia, musica, concerti, ecco cosa fare questa sera in Puglia tra le province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari. Gli appuntamenti da non perdere.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

Nel nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce proseguono gli appuntamenti del Tagghiate Urban Fest. La rassegna, ideata da Molly Arts Live, che rientra nel cartellone estivo LecceInScena del Comune di Lecce, ospiterà questa sera dalle 21,30 i ritmi travolgenti della Moka Family. A Corigliano d’Otranto dalle 21,30 con la musica tradizionale ellenica dei Taxìdì prosegue la programmazione di concerti, appuntamenti e rassegne dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Il Castello di Tutino ospiterà invece dalle 22 la musica popolare dei Criamu, che da oltre vent’anni fa veicolare un messaggio di recupero e rispetto delle tradizioni popolari.

APPROFONDIMENTI TRA FASANO E MONOPOLI Diletta Leotta, Elodie e non solo: la festa vip per il fotografo di moda SPETTACOLI Manuel Agnelli colpito da un virus, salta il concerto in Salento

Dopo 5 giorni in piazza Mazzini a Lecce, Agrogepaciok “Pizza Village” si appresta a vivere la sua prima edizione “in tour”. Da questa sera e sino a sabato 13 agosto, la manifestazione organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Lecce, Comune di Taviano e di Confcommercio Lecce, è di scena nell’Arena del Mare a Mancaversa, marina di Taviano. Si concluderà domani, invece, nel piazzale Montegrappa a Tuglie l’appuntamento con la terza edizione del Calènder Beer Fest, promosso dal Birrificio Calender.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

L’Associazione Borgo Santi Medici di Massafra in collaborazione con gli operatori economici del Borgo e la nuovissima partnership con Taranto Jazz Festival e Video Magic Agency - recenti host di eventi musicali nella splendida cornice del capoluogo tarantino con ospiti quali Avitabile, Bosso/Girotto e Cammariere - presentano la seconda edizione di “Notti al Borgo” Festival Indipendente.

Tre le serate in programma in piazza Santi Medici, a Massafra, che vedranno esibirsi diversi ospiti.

Si parte questa sera con Alessandra Sulpasso e Daniele Gorgone.

The Sixty Beat 2.0 Evolution in acoustic version Mad(e) in Duo si esibirà dal vivo oggi a Casa Merini, locale di Grottaglie. Un viaggio musicale unplugged Italiano & Internazionale dal Beat anni ‘60 (con un omaggio alla parte cantautorale italiana) fino ai giorni nostri.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

“Pizzica in Tour” questa sera ad Ostuni. Appuntamento alle 21 nel Foro Boario della Città Bianca con la manifestazione, che si propone di unire cultura, tradizione e divertimento. L’evento è ideato da Michele Conenna, direttore artistico dell’Associazione Culturale “Le Radici del Sud”.

Questa sera la città di Mesagne si inebrierà della musica blues e jazz di Arthur Miles. L’appuntamento è fissato per le ore 21 in piazza Orsini del Balzo per un concerto dai toni paradisiaci.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Appuntamento reggae a Ruvo di Puglia: stasera, alle ore 21, la band barese Rhomanife farà tappa in via Alessandro Scarlatti eseguendo brani storici in dialetto, in italiano e in inglese, alcuni dei quali di Bob Marley per diffondere il messaggio d'amore. L'ingresso è completamente gratuito.

Questa sera, alle ore 19, prosegue la decima edizione del "Farm Festival" presso la suggestiva Masseria Barsentum (sulla strada Noci-Barsento, km 4500). Ad aprire il concerto ci sarà l'artista Emma Nolde. I biglietti sono in vendita su link.dice.fm/farmfestival2022.

A Giovinazzo, per l'ultima serata della "Sagra del panino", serata folk in compagnia dei Terraross. L'appuntamento è fissato dalle ore 18 in via Matteotti. Ingresso gratuito.