Al Bano, il suo staff rassicura: «Sta bene, andrà in Cina». Ma resta il giallo Domenica Live

Filtrano notizie rassicuranti sullo stato di salute ditanto che è confermata la partenza per la Cina prevista per domani per un tour di concerti. Dallo staff e dai familiari del cantante giunge il chiarimento dopo la notizia sul presunto malore che lo avrebbe colpito sabato. Barbara D'Urso aveva riferito che il cantante non avrebbe più partecipato alla trasmissione, così come annunciato. «Siamo molto preoccupati - aveva detto in diretta Barbara D'Urso - Al Bano non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male».LEGGI ANCHE Romina Power al Costanzo Show: «Mia figlia Ylenia è viva, fino a prova contraria...» Resta, quindi, il giallo della mancata partecipazione in tv per la quale non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale.