Anche a Domenica In grande successo per i piccoli talenti salentini Adele e Leonard

Grande successo anche a “Domenica In” per Adele Corvaglia e Leonard Ciurlia Picci, i due ballerini di Taurisano di 5 e 6 anni che sabato scorso avevano già incantato il pubblico di “Ballando con le stelle” con i loro passi di danza. Nella puntata di oggi della trasmissione domenicale condotta da Mara Venier, i due piccoli talenti della danza hanno ballato dinanzi agli ospiti e al pubblico in studio.

Una serie di successi

Nonostante la loro giovanissima età, i due ballerini hanno già collezionato una lunga serie di successi, anche a livello nazionale. Sono stati premiati dall’accademia di Steve La Chance e da lì hanno avuto accesso alle selezioni di “Ballando on the road”, lo spin-off di “Ballando con le stelle” nel quale Milly Carlucci, in compagnia di giudici ed esperti, viaggia lungo lo Stivale alla ricerca di nuovi talenti tra gli appassionati e professionisti di danza. Selezionati tra migliaia di partecipanti, sono passati alla fase televisiva del programma. E la loro esibizione è piaciuta talmente tanto che anche “zia Mara” li ha voluti nella sua trasmissione, per la soddisfazione delle maestre Leana Foresti (madre di Leonard) e Maria Consiglia Di Seclì, titolari della scuola di danza “Dancer’s Club” di Taurisano, dove i due talentuosi bambini stanno crescendo e si stanno formando insieme ai loro piccoli compagni.