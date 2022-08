Dj set, incontri letterari e live: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Concerti, aperitivi, incontri con gli autori e chi più ne ha più ne metta. Impossibile annoiarsi. Ecco cosa fare questa sera - domenica 28 agosto - nelle varie province di Puglia.

Lecce e provincia



A Galatina, il cuore del Salento dove il tarantismo ha avuto origine, il Club per l’Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina, organizza “Le Ronde della Taranta”, un evento spettacolo sul ballo della pizzica salentina, che si svolgerà stanotte a partire dalle 21 in Piazza San Pietro e nel Centro Storico della città.

Tra live e dj set, continuano ogni giorno (dalle 18:30 - ingresso libero) gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo.Oggi un tramonto al ritmo della pizzica con il gruppo Santa Isteria per un concerto fatto di racconti, storie e musiche tutte da ballare.



Palazzo Comi a Lucugnano ospita la seconda serata della rassegna Genius Loci, sezione del festival "Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto" dedicata agli autori salentini. Dalle 20:30 (ingresso gratuito) don Luca De Santis, assistente pastorale e docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Pontificia Università Lateranense a Roma, presenterà - intervistato dalla giornalista Luana Prontera - "Nella nuova epoca. Riflessioni post pandemiche su politica, famiglia e chiesa" (Marcianum Press). A seguire la giornalista Ilaria Lia, con la partecipazione di don Pierluigi Nicolardi, racconterà il suo "Albania Italia andata e ritorno. La storia che sfocia nei grandi esodi, il legame solidale promosso dopo gli sbarchi" (Ed. Insieme).



All'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto ultimo appuntamento del mese (ore 21, ingresso 7 euro), con il progetto I Mascarimiri cantano gli Ucci. Lo spettacolo rappresenta un omaggio a quei tempi dove la timidezza regnava nell’ascoltare la voce dell’anziano pieno di saperi e sapori sul canto salentino, melodie rare, voci stupende e soprattutto la purezza nel trovarsi a cantare con gli amici di sempre. Claudio Cavallo Giagnotti (voce e tamburreddhu) è affiancato da Gabriele Martino (voce e mandolino), Alessandro Schito (voce e tamburreddhu), Matteo Tornesello (chitarra elettrica) con la partecipazione di Francesco Mancini (chitarra classica), Riccardo Luchena (basso) e Lucio Stefano (batteria).

Brindisi e provincia

Questa sera (ore 19.30), nell’atrio del castello, Mesagne abbraccia il “pubblico ministero” più famoso d’Italia. Una chiacchierata informale con Vanesse Scalera, l’attrice pugliese entrata nel cuore di milioni di italiani con l’interpretazione di Imma Tataranni.

Continuano le attività proposte da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica per il mese di agosto 2022. Questa sera alle 20, presso il cortile dell’ex convento Santa Chiara a Brindisi, in via Santa Chiara 2 (nei pressi del Duomo), si terrà il concerto di Emanuele Colandrea.

Tour virtuale nel pomeriggio di oggi dalle ore 17 alle 19 sul Belvedere Monterrone, a Ceglie. Sarà possibile, infatti, ammirare attraverso un simulatore di realtà virtuale le bellezze paesaggistiche e culturali della città messapica.

Taranto e provincia

Si chiude a Martina il Festival del Cabaret. Nell'Ateneo stasera il premio a Paolo Rossi.

A Villa Peripato dalle 21 la commedia Più di là che di qua.

A Grottaglie per la festa patronale appuntamento nella chiesa madre in piazza Regina Margherita, ore 20, per la presentazione di un libro di Pietro Pierri sulle tradizioni popolari

Bari e provincia

Prende il via la quarta edizione di Maul, molese anarchico uomo libero, in programma a Mola di Bari. L'appuntamento è alle ore 21 nell'arena del Castello. Fra gli ospiti della serata che omaggeranno Enzo Del Re, il "cantaprotestautore" molese, anche Frida Bollani Magoni, il gruppo molese dei Beatti e il tarantino Renzo Rubino. L'ingresso è gratuito, per informazioni contattare il numero 338/6604440.



Serata all'insegna della comicità quella dell'Anonima Gr che questa sera alle ore 20.30, in piazza Pitagora Japigia, proporrà "Bar, qui si gode". L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.