Discoteche, nel weekend si torna a ballare a Gallipoli e Castellaneta

In Puglia si torna a ballare nel weekend da domani a domenica: riaprono le discoteche.

Riapre battenti domani la Praja di Gallipoli con il party BigMama, dedicato al divertimento più puro e alle sonorità hip hop, reggaeton ed r'n'b. Sabato invece l'ospite d'onore è Mark Lanzetta, violinista e artista a tutto tondo.

Nel pomeriggio di domenica 21 giugno, invece, riparte il Kabana (sempre a Gallipoli, zona Baia Verde). Alla musica pensano i Brokenears, ovvero Andrea Maggino e Marco Santoro, specializzati in house music che fa battere il cuore.



Ma non balla solo Gallipoli: domani inaugura il Clorophilla di Castellaneta Marina (Taranto) con il sound di Skizzo, mentre la sera dopo è la volta dell'opening party dello storico Nafoura (Castellaneta), che anche quest'estate sarà Garden of Happiness, ovvero un giardino di felicità da vivere fino all’alba.

