Sanremo, la finale. Mahmood-Blanco vincono il Festival. Marco Mengoni show. Il monologo di Sabrina Ferilli

Mahmood e Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo con "Brividi". Secondo posto per Elisa, terzo Gianni Morandi. Per Mahmood si tratta del secondo successo al Festival, dopo il trionfo del 2019 con "Soldi". Vittoria all'esordio assoluto, invece, per il diciottenne Blanco. I due cantanti erano dati fra i favoriti assoluti già alla vigilia.

È Sabrina Ferilli la quinta e ultima conduttrice al fianco di Amadeus a Sanremo 2022. Dopo la serata dedicata alle cover, i 25 big in gara si giocano la vittoria finale (ecco la scaletta). A giudicarli televoto, sala stampa e giuria demoscopica in una doppia votazione. Superospite della serata Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013 con "L'essenziale". Sul palco anche il giovane attore Filippo Scotti, protagonista di "È stata la mano di Dio" di Sorrentino. E poi spazio a Fabio Rovazzi e Orietta Berti a bordo della Costa Toscana.

01.45 - Terzo posto per Gianni Morandi. Al secondo Elisa. Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022!

01.37 - Il premio della critica Mia Martini va a Massimo Ranieri. Il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Gianni Morandi. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Fabrizio Moro. Il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra, va a Elisa.

01.37 - Stop al televoto, a breve conosceremo il nome del vincitore di Sanremo 2022.

01.34 - Fabio Rovazzi porta sul palco la sua "Senza pensieri". Con lui, a sorpesa, canta anche Amadeus.

01.30 - Orietta Berti sul palco dell'Ariston con il suo nuovo singolo "Luna piena".

01.22 - Sabrina Ferilli legge la sua "Ode ad Amadeus": «Me sembrava giusto celebrare 'sto signore e suoi tre Sanremo, quindi procederò senza imbarazzo, se nun ve piace non rompete er...».

01.14 - I primi tre sono quindi Elisa, Gianni Morandi e Mahmood-Blanco. Televoto riaperto per decretare il vincitore di Sanremo 2022.

01.10 - La classifica finale dal 25esimo al quarto posto: 25) Tananai 24) Ana Mena 23) Giusy Ferreri 22) Le Vibrazioni 21) Yuman 20) Highsnob e Hu 19) Giovanni Truppi 18) Iva Zanicchi 17) Rkomi 16) Ditonellapiaga e Rettore 15) Noemi 14) Achille Lauro 13) Aka7even 12) Fabrizio Moro 11) Matteo Romano 10) Michele Bravi 9) Dargen D'Amico 8) Massimo Ranieri 7) La Rappresentante di Lista 6) Emma 5) Sangiovanni 4) Irama.

01.06 - Marco Mengoni si esibisce sulle note della sua "Mi fiderò".

00.58 - Le Vibrazioni sono gli ultimi artisti in gara con "Tantissimo".

00.50 - Amadeus regala un mazzo di fiori a sua moglie Giovanna Civitillo seduta in platea.

00.43 - Giovanni Truppi canta "Tuo padre, mia madre, Lucia".

00.37 - Tocca ora a Tananai con la sua "Sesso occasionale".

00.30 - La gara prosegue con Ana Mena e la sua "Duecentomila ore".

00.17 - Omaggio a Raffaella Carrà con il cast del musical musical "Ballo Ballo" tratto dal film "Explota Explota". Sulle note di brani indimenticabili, "Ballo Ballo", "A far l'amore comincia tu", "Rumore", "Fiesta", riarrangiati ad hoc dal maestro Leonardo De Amicis, vanno in scena le coreografie firmate per l'occasione da Laccio - uno dei giovani direttori artistici e coreografi italiani più eclettici e poliedrici - con l'amichevole coordinamento artistico di Sergio Iapino, inquadrato in platea. Un'ideale "apertura" del tour globale che, restrizioni permettendo, debutterà tra fine 2023 ed inizio 2024 e attraverserà i palcoscenici di tutto il mondo.

00.09 - Arriva il turno di Achille Lauro con la sua "Domenica".

00.02 - Ventesimo cantante in gara Yuman con "Ora e qui".

23.59 - Rovazzi e Orietta Berti cantano insieme un medley di canzoni italiane.

23.53 - Collegamento con Fabio Rovazzi e Orietta Berti a bordo della Costa Toscana.

23.47 - La gara prosegue con Ditonellapiaga e Rettore con "Chimica".

23.44 - Dieci anni dopo, Sanremo ricorda Lucio Dalla. Proprio al Festival, nel 2012, il grande cantautore aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica, proponendosi nelle vesti di direttore d'orchestra. E all'Ariston raccolse il suo ultimo applauso, come ricordano Amadeus e Sabrina Ferilli, annunciando l'esecuzone musicale del suo brano "Felicità".

23.38 - Gianni Morandi sul palco con la sua "Apri tutte le porte".

23.34 - Tocca ora a Sangiovanni con "Farfalle". Il giovane cantante fa uno scherzo al conduttore, mettendogli una sciarpa del Milan intorno al collo: i rossoneri hanno vinto oggi il derby con i cugini nerazzurri e Amadeus è un grande tifoso proprio di questi ultimi.

23.23 - Marco Mengoni sul palco insieme al giovane attore Filippo Scotti. I due artisti portano in scena un dialogo sugli haters e l'odio social. Poi Marco Mengoni canta "L'essenziale", la canzone con cui vinse Sanremo nel 2013.

23.12 - Sedicesimi artisti in gara: Highsnob e Hu con "Abbi cura di te".

23.05 - Mahmood e Blanco sul palco con la loro "Birividi".

22.59 - Arriva il turno di Emma con "Ogni volta è cosi".

22.53 - Tocca ora a La Rappresentante di Lista con "Ciao ciao".

22.41 - Dodicesimo cantante in gara Michele Bravi con la sua "Inverno dei fiori". Al termine dell'esibizione il cantante regala i fiori a Mara Venier, «la zia di tutta Italia», per «fare punti al Fantasanremo».

22.37 - Le "farfalle", ovvero la Nazionale italiana di ginnastica ritmica, si esibisce sul palco dell'Ariston.

22.31 - Tocca ora a Irama con "Ovunque sarai".

22.25 - La gara riprende con Elisa e la sua "O forse sei tu".

22.06 - Il "non-monologo" di Sabrina Ferilli: «Non è che non sappia quante cose ci sono da cambiare, da aggiustare, ma io sto nella mia linea, ho scelto la strada della leggerezza. Come dice Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose con un cuore senza macigni, la leggerezza non è superficialità». L'attrice poi abbraccia Josè, il figlio di Amadeus, che ha consigliato al padre di scegliere lei per la conduzione del festival. Infine una foto ricordo, scattata da Mara Venier.

22.01 - La gara prosegue con Dargen D'Amico con "Dove si balla". Tutta l'orchestra indossa occhiali da sole in suo onore. Al termine dell'esibizione li indossa anche Amadeus.

21.56 - Tocca ora a Fabrizio Moro con "Sei tu".

21.50 - Settimo cantante in gara: Noemi con la sua "Ti amo non lo so dire".

21.37 - È il turno di Massimo Ranieri con "Lettera al di là del mare". «Non penso assolutamente di influenzare il parere e il voto di nessuno: ma voglio dirti che sono onorato di averti qui a Sanremo 2022»: con queste parole, Amadeus accoglie Massimo Ranieri sul palco dell'Ariston. E dopo la sua esecuzione, il cantante raccoglie l'ennesima ovazione del pubblico e subito dopo esclama «papalina» partecipando così anche al Fantasanremo.

21.32 - Quinto cantante sul palco è Aka 7even con la sua "Perfetta così".

21.26 - Il prossimo cantante in gara è Iva Zanicchi con "Voglio amarti".

21.23 - Sabrina Ferilli sul palco dell'Ariston. L'attrice scherza subito con Amadeus: «Tu c'hai le pile, vai nel camerino e ti ricarichi!». E poi, ironizzando sulla rielezione del presidente Mattarella, dice: «Ama, se ti confermano ti tocca fare altri 7 anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia».

21.11 - Terzo cantante in gara Rkomi con "Insuperabile".

21.06 - La gara prosegue con Giusy Ferreri e la sua "Miele".

21.01 - Primo cantante ad esibirsi è Matteo Romano con "Virale".

20.53 - La serata conclusiva della 72esima edizione del Festival di Sanremo viene aperta da "Il canto degli italiani", l'inno nazionale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. L'inno è eseguito dalla banda musicale della Guardia di Finanza, diretta per l'occasione dal maestro Leonardo Ingrosso.

20.38 - Si comincia con il Prima Festival. Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello intervistano alcuni dei cantanti in gara a pochi minuti dall'inizio della serata.