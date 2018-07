Diletta saluta Sky, è il nuovo volto della Serie A di Dazn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diletta Leotta e Paolo Maldini: ecco i nomi di grande effetto su cui ha puntato Dazn (la piattaforma in streaming live on demand che si è aggiudicata i diritti tv di tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, e quelli della Serie B) per competere con l'ammiraglia Sky. Diletta Leotta, diventata negli ultimi due anni il biondo volto di Sky per la Serie B, seguitissima non solo in tv ma soprattutto sui social, tanto da essere invitata come ospite anche al Festival di Sanremo, più volte indicata come erede di Ilaria D'Amico alla guida di Skycalcio show ma mai promossa, è stata scelta come conduttrice della Serie A e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale di Dazn che sarà annunciata nei prossimi giorni. L'ex bandiera del Milan e della Nazionale Paolo Maldini, invece, avrà il ruolo di brand ambassador e sarà coinvolto come opinionista in alcuni big match di Serie A.Diletta Leotta è dal 2012 a Sky, inizialmente come uno dei volti di Sky Meteo 24, passando poi alla conduzione di Rds Academy e, dal 2015-2016, alla conduzione di Sky Serie B. Dal prossimo autunno, Diletta, 27 anni, fidanzata con Matteo Mammì, dirigente dell'azienda di Murdoch, sarà anche la conduttrice della quarta stagione di Il contadino cerca moglie, su Sky Uno. Dunque, resta anche nell'orbita Sky. «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Diletta e Paolo su Dazn e pensiamo formino una grande squadra che piacerà sicuramente agli appassionati - ha dichiarato James Rushton, Ceo di Dazn -. Diletta porterà la sua straordinaria energia nella conduzione, mentre Paolo metterà a disposizione la sua competenza e tutta la sua esperienza».Un bel colpo di «mercato» per Dazn, che appartiene al gruppo Perform, e che si sta preparando per scendere in campo in Italia. Il primo impatto mediatico con la piattaforma, gli italiani lo avranno domani: durante l'intervallo della finale Mondiale tra Francia e Croazia andrà in onda il primo spot tv proprio con Diletta Leotta e Paolo Maldini. Labbonamento a Dazn, scaricando l'apposita app, consente l'accesso a tutti i contenuti live e on demand dei quali Perform ha acquisito i diritti per l'Italia. Sarà disponibile un'offerta completa per 9,99 euro al mese, con un mese di prova gratuita. Si potrà accedere al servizio attraverso più dispositivi: Smart tv, smartphone, tablet e console di videogiochi.