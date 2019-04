© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una sua foto da unaromana,ha conquistato il web. La giornalista e conduttrice Sky con un post "estivo" ha fatto il pieno di like sul social, oltre a registrare sulla sua bacheca una marea di commenti entusiasti e spesso ironici.Il post vede Diletta affacciata sulla terrazza di un attico, seguito appunto dalla didascalia “Terrazza romana”. A conquistare i fan però non è stato certo il panorama capitolino, ma lo striminzito top che mette in mostra le abbondanti forme della conduttrice. I fan si sono scatenati nei commenti, che vanno da “” a “Altro che terrazzo, quello è un balcone”, passando per “Per caso ti ha punto una vespa?”.Insomma le forme della bella Diletta mettono tutti d’accorso e se c’è chi “Non so dove guardare”, altri cercano di fissare un appuntamento con lei: “Ti aspetto da me, piano rialzato senza balcone, ma tanta bontà d’animo”.