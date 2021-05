Sorpresa, Stefan de Vrij al pianoforte, il gigante dell'Inter duetta con Redi Hasa nel teatro di Nardò

Un fuori programma davvero sorprendente quello a cui ha assistito, ieri sera, il pubblico del Teatro comunale di Nardò, per la prima volta in sala dopo lo stop forzato a causa della pandemia: il difensore dell’Inter Stefan De Vrij al pianoforte, in duo con il musicista Redi Hasa.



Il calciatore, fresco di scudetto, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel Salento prima di partire in Olanda, dove è atteso dalla nazionale per gli Europei. Ieri sera era a Nardò per assistere al concerto dei fratelli Ekland e Redi Hasa per pianoforte e violoncello, serata inaugurale di “Teatro aperto”, l’iniziativa promossa dalla compagnia Terrammare per festeggiare il ritorno alla normalità e la riapertura del teatro (che dal 28 maggio al 2 giugno ospiterà in scena il primo lavoro, “Fragile”).

Seduto su un palchetto con la fidanzata Doina, rigorosamente in incognito, De Vrij si è rivelato solo a fine spettacolo, quando i fratelli Hasa – entrambi grandi tifosi dell’Inter e amici del campione - lo hanno invitato a salire sul palco per uno speciale fuori programma. Il calciatore ha sorpreso i presenti prendendo il posto di Ekland al piano, per un omaggio alla musica di Ludovico Einaudi. De Vrij, infatti, è un appassionato fan del compositore e non si è tirato indietro davanti all’invito ad eseguire due suoi pezzi – “Una mattina” e “Primavera” – con Redi Hasa, che da circa un decennio collabora con Einaudi.

Dopo il toccante concerto dei fratelli Hasa, il piccolo show improvvisato con il calciatore olandese ha lasciato senza parole i presenti, ma ha emozionato anche lo stesso De Vrij, che studia pianoforte da meno di un anno.