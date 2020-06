Duetto a sorpresa con Giuliano Sangiorgi nel nuovo album di Mino De Santis

Un duetto con Giuliano Sangiorgi nel nuovo album di Mino De Santis in uscita nei prossimi giorni: il leader dei Negramaro e l'autore salentino cantano insieme in uno dei pezzi del disco. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Santis rilanciando la notizia su Facebook parlando di "uno dei brani più belli del cd": tanta l'attesa per questa collaborazione a sorpresa tra i due e destinata a diventare uno degli elementi centrali della nuova produzione del cantautore di Tuglie. La copertina dell'album è firmata dall'artista salentino Enzo De Giorgi.



De Santis è il cantautore di "Pezzenti", "Radical chic", "Lu fiju a Milanu", "La zoccola", "Spiaggia proletaria" e di tanti altri brani con cui, concerto dopo concerto nelle piazze salentine, ha costruito il suo successo.