Dalla Taranta alla danza: ecco gli appuntamenti da non perdere stasera in Puglia

Musica in piazza, taranta, spettacoli di danza e ancora aperitivi al tramonto: ecco tutti gli appuntamenti per trascorrere questa sera - mercoledì 17 agosto - in allegria in uno dei tanti locali della Puglia

Brindisi e provincia

A Brindisi prosegue questa sera la rassegna “Performing Arts”, festival di arti performative d’inclusione sociale firmato dal coreografo e ballerino Vito Alfarano. L’appuntamento sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi è alle 21.30 e vedrà protagonisti i Chromophobia.

Si tratta di un gruppo musicale elettronico pugliese nato nel 2018 dall’unione artistica di Davide Petiti (compositore e polistrumentista) e Francesco Verardi (producer e tecnico del suono).

A Mesagne serata di musica popolare con il gruppo “Le Pietrevive del Salento”, un esempio ben riuscito di laboratorio di drammaturgia e musica popolare. Lo spettacolo, dal titolo “Quando il sole ballava la notte”, è in programma questa sera (ore 21) in piazza Orsini del Balzo.

A Ostuni l’estate del Parco archeologico di Santa Maria di Agnano continua con una serie di eventi che spaziano dalla Musica al Teatro. Questa sera alle 20.30 di scena il Duo “Folksongs”, composto da Tiziana Portoghese (mezzosoprano) e Francesco Palazzo (fisarmonica), con lo spettacolo “Elogio dell’Amore”.

Taranto e provincia

A Massafra al via alle 19,30 la rassegna cinematografica Vicoli corti. “Sogno di una notte di mezza estate” nel bosco delle pianelle a Martina, ore 19,30. A Pulsano Rock metal fest dalle ore 20

Bari e provincia

Un trionfo che resterà per sempre impresso negli almanacchi della Nazionale: il giornalista Federico Buffa, supportato dal pianista Alessandro Nidi, racconta "Italia Mundial" che ripercorre le tappe più significative del successo degli azzurri di Bearzot a Spagna '82. L'ingresso al Giardino dei Limoni del Monastero di San Benedetto a Conversano è a pagamento (costo 10 euro). Per info www.teatropubblicopugliese.it. Ore 21.



A Torre a Mare questa sera, alle ore 21, in piazza della Torre, a partire dalle ore 20.30 l'attore e regista Vito Signorile va in scena con "Ragù", spettacolo nato oltre 30 anni fa che al suo interno racchiude tiritere, proverbi, storie e personaggi a carattere globale. Appuntamento totalmente gratuito.