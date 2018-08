Da Supercar al Salento: nozze pugliesi per David Hasselhoof

Foto di Adam Gownley

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - In tanti lo hanno riconosciuto negli ultimi giorni tra i vicoli della movida leccese, che a quanto pare ospiteranno le sue nozze con la fidanzata Hayley Roberts. I due sono stati più volte avvistati in città e l'attore non si è sottratto alle richieste di selfie da parte dei fan. La notizia del fidanzamento circolava da qualche mese e anche la scelta della location. E che i novelli sposi stiano apprezzando le bellezze della regione è fuor di dubbio. Anche a giudicare dallle foto postate sui social da Hayley. L’attore e cantante americano ha deciso di sposarsi per la terza volta con l’attrice di origini gallesi Hayley Roberts, 37 anni, con cui fa coppia fissa dal 2013. I due si sposeranno in Puglia il 31 luglio. La coppia si è formata grazie a Britain’s Got Talent, che ha portato Hasselhoff a Cardiff – città natale di Hayley – per delle audizioni nel 2013, di fatto propiziando l’incontro tra i due. L’attore americano ha proposto alla compagna di sposarla almeno cinque volte prima che lei dicesse sì e, adesso, come riporta Entertainment Online, sono finalmente pronti per dirsi di sì sotto il sole pugliese. La meta per il viaggio di nozze è già fissata, ha spiegato l’ex volto di Baywatch: “Andremo alle Maldive, dove faremo sub per un paio di settimane”. “Prima però andremo nel Regno Unito, staremo un po’ qui e un po’ lì, dopodiché ci sposeremo. Ma sarà un matrimonio molto piccolo, in Puglia, Italia del sud, con la sua famiglia gallese” ha raccontato ancora Hasselhoff.